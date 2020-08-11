會見美國官員！賴清德率「口罩國家隊」整排紅紫綠　網暴動：這是炫耀文

▲賴清德與顧立雄（左）、吳釗燮（右）戴上超繽紛口罩。（圖／翻攝賴清德IG）



記者邱茀濱／綜合報導

副總統賴清德今（11）日中午與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）等官員午宴，值得注意的是，我國官員配戴超繽紛的口罩，其中賴清德、顧立雄與吳釗燮還以同色系的領帶做襯托，並發了合照笑稱「口罩潮男三劍客」，讓網友看了直呼「這是炫耀文無誤」、「最時尚穿戴」。

賴清德在「台美雙部長會談」中表示，阿札爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，這除了是台美關係的一大步，也代表台美關係的實質性進展，珍惜這歷史性的時刻。隨後，他也親自致贈由口罩國家隊「淨新科技股份有限公司」所生產之彩色口罩給美國訪團，好讓他們看見台灣企業的時尚創意及活力，「很開心得到訪團成員一致讚賞」。

▲副總統賴清德與阿札爾午宴。（圖／總統府提供）



賴清德還在Instagram上PO出與顧立雄、吳釗燮的合照，並笑說是「口罩潮男三劍客：Taiwan Can Help！Taiwan is Helping！」照片顯示出，賴清德戴上他最愛的紫色口罩，吳釗燮戴深綠色口罩，顧立雄則戴酒紅色口罩，且三人還搭配同色系的領帶，看起來相當新潮。

照片曝光後，網友紛紛表示「好炫口罩，想要想要」、「口罩顏色太炫了啦」、「時尚界走跳」、「這口罩太厲害了」、「口罩顏色未免太浮誇了吧」、「會上國際版面了」、「這個口罩跟領帶都給過」、「哇～都買不到這些顏色的」、「要去哪兒買」。

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