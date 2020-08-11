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韓國瑜團隊幫李眉蓁輔選　黃文益批「把市民當塑膠」：詐騙集團沒離開高雄

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▲▼李眉蓁,韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲李眉蓁、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／高雄報導

高雄市長補選倒數4天，國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，而前高雄市副市長陳雄文則透露，他們在6月11日之後並沒有離開高雄。對此，民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人黃文益表示，原來這樣的不正當團隊，一直在操控李眉蓁的選戰，「韓國瑜真的把高雄人當成塑膠」，「說一套做一套團隊一直都在」。

「詐騙集團隴無離開高雄！說一套做一套團隊一直都在！」民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人黃文益11日於臉書表示，「韓國瑜們」今天正式浮出水面，決定不演了一一亮相，這些日子以來一直躲在後面，提供給李眉蓁「蘭姆酒」、「海水沖馬桶」等天馬行空的政見，根本就是南海挖石油、愛情摩天輪、賽馬場的翻版。

▲▼ 黃文益回應香港村 。（圖／記者翁進忠攝）

▲黃文益。（圖／ETtoday資料照）

黃文益批評，韓國瑜團隊的華而不實施政成績，也是導致韓國瑜被罷免的原因之一，「這群人為什麼還可以自我感覺良好？」

黃文益點名韓國瑜、李四川「專門收割别人的政績，吹牛能力遠遠超過專業能力」，而前民政局長曹桓榮則是濫用行政權企圖阻止民眾去投罷免票，前經發局長亂花人民5000萬血汗錢搞一個振興嘉年華，韓國瑜夫人李佳芬閏蜜高美蘭空降觀光局主秘，坐領高薪卻用請長假來躲避高雄市議會監督，韓國瑜好兄弟黃文財空降高雄輪船公司董事長，輪船公司經營績效不佳，至今仍然戀棧董事長職位，坐領高薪不肯離職。

黃文益表示，原來這樣的不正當團隊，一直都在操控李眉蓁的選戰，「韓國瑜真的把高雄人當成塑膠的！」

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