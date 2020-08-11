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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／高雄補選拼場！韓8/14將為李眉蓁助選？

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新聞節目中心／綜合報導

選前超級星期天，前總統馬英九、黨主席江啟臣合體同框，加上侯友宜和盧秀燕兩位國民黨執政縣市首長，南下替李眉蓁衝刺選情，不過外界更關注，前高雄市長韓國瑜何時會現身拉票？現在傳出最有可能選在14日選前之夜的造勢場合，壓軸登場。《雲端最前線》11日邀請新北市議員葉元之、民進黨發言人顏若芳、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

台北市政府7日核准大巨蛋案復工，爭議未歇，前台北市都發局長林洲民質疑大巨蛋不符合建築技術規則相關規定，仍發建照，是開創全台惡例；市長柯文哲表示，反對的人要提出對策。林洲民10日回嗆柯文哲記憶力衰退，他在2016年就向遠雄提出解決方法，林洲民更形容自己對大巨蛋復工的心情是「深惡痛絕」。

美國總統川普在美東時間10日於白宮進行防疫簡報時，突然在隨扈的護送下匆忙下台離場，原來當時白宮外發生槍擊事件。川普過幾分鐘重新回到台上證實這場槍擊；美國特勤局也在推特指出，一名特勤局官員和一名男性已被送往醫院。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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