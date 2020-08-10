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國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

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▲陳其邁10日高雄關帝廟參香 。（圖／陳其邁團隊提供）

▲高雄市長候選人陳其邁 。（圖／陳其邁團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨10日上午召開「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」記者會，這也讓陳其邁陣營反擊，競選團隊發言人高閔琳強調「國民黨素來就是貪腐大本營，不知是忘記了還是害怕想起來？」，也批為了搶救選情開始猛打烏賊戰、不停抹黑，這種負面選舉的手法將無法獲得高雄市民的支持。

針對國民黨10日召開「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」記者會，陳其邁競選團隊發言人、市議員高閔琳反擊：「國民黨素來就是貪腐大本營，不知是忘記了還是害怕想起來？」她質疑，稍早又傳出花蓮縣徐榛蔚的教育局長再次出現貪污舞弊的情況，所以李眉蓁跟國民黨陣營應該把反貪腐的切結書，拿回去請徐榛蔚好好簽一簽，並且立刻下台。

▲陳其邁競辦發言人高閔琳 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁競辦發言人高閔琳 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高閔琳指出：「李眉蓁是不是忘記張麗善胞兄張榮味收賄3000萬元，遭最高法院判徒刑8年、褫奪公權4年定讞？是不是忘記了因炒股案目前正在服刑的傅崑萁？是不是忘記了燒美金藏水池遭到判刑定讞的林益世？忘記了因涉八德合宜住宅弊案及林口A7案弊案收賄判刑定讞的葉世文？是不是也忘記了索賄施壓遭判刑定讞的賴素如、卓伯源和李朝卿？」

「國民黨要刮別人鬍子之前，應先把自己的刮乾淨」，高閔琳指出，劉世芳遭國民黨監委構陷，最後已經特偵組簽結證實清白，郭玟成更獲法院判決無罪，有請國民黨不要烏龍爆料，也批為了搶救選情開始猛打烏賊戰、不停抹黑，這種負面選舉的手法將無法獲得高雄市民的支持。

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