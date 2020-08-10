諷李眉蓁「放大絕」邀韓國瑜團隊站台　陳其邁：復辟被罷免團隊難理解！

▲陳其邁10日高雄關帝廟參香 。（圖／陳其邁團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，前高雄市長韓國瑜市府團隊已經確定將替國民黨候選人李眉蓁助選，民進黨候選人陳其邁表示，6月6號罷韓投票市民已做決定，不希望把6月6日的結果再沒收，他指出：「選舉要放大絕，把6月6號否定的團隊再找回來助選，他們希望再復辟過去被市民罷免的團隊，這個我很難理解，市民也很難理解。」

▲陳其邁10日高雄關帝廟參香 。（圖／陳其邁團隊提供）

距離市長投票只剩五天，民進黨高雄市長候選人陳其邁10日於自由明誠路口向民眾拜票，並前往苓雅區武廟、三民市場參香、掃街。被問到有關前市長韓國瑜可能會在14日幫李眉蓁站台一事，陳其邁表示，不管從政策到競選團隊成員，韓團隊都一直有在其中，幫國民黨候選人助選。高雄市民希望的是高雄能夠大步邁進，6月6號罷韓投票，市民已經做決定，不希望把6月6號的結果沒收，也不希望天馬行空的政見像南海挖石油、愛情摩天輪、海水沖馬桶。韓前市長站台與否，是國民黨的選舉判斷，一切都尊重。

而外界認為8月15日補選投票可能氣氛不夠熱，陳其邁則持相反意見，他不覺得大家對投票是冷漠，反而有愈來愈多年輕人、市民朋友認為，我們在台灣、高雄還能夠投票，香港都不能投票，他們會特別珍惜這次市長選舉，能夠翻轉高雄城市發展停滯不前的狀況，都希望能夠大步邁進。

而他話鋒一轉指向李眉蓁說：「你(李眉蓁)是要把舊的韓市府團隊找回來，再把國民黨這些舊的政策找回來，我想市民恐怕會很難接受，不過她們也許有特別的考量，選舉要放大絕，把6月6號否定的團隊再找回來助選，他們希望再復辟過去被市民罷免的團隊，這個我很難理解，市民也很難理解，為什麼被罷免的團隊又要回來呢？這個很難理解，我也很難理解。」