高雄人變得好卑微！吳益政落下男兒淚…哽咽泣訴爸爸無奈：想養小孩而已

記者許宥孺／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政8日上午出席老車聯盟遊行，適逢父親節，身為爸爸的吳益政被問及到父親節相關問題，卻突然轉頭失聲大哭。他表示，高雄人好辛苦，在選舉過程中，有支持者希望他把經濟做好，讓他們可以養小孩，讓他覺得「高雄人的期待好卑微」。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政失聲落淚。（圖／記者許宥孺翻攝）

適逢父親節，吳益政8日上午出席行程，向媒體表示，希望天下所有爸爸能發揮自身所長，承擔起一個家庭，不過提及到自己也是一個爸爸時，卻突然轉身，拿起衛生紙擦臉，鏡頭再次拍到他時，已是眼眶泛紅，哽咽許久說不出話。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政表示，高雄人變得好卑微。（圖／記者許宥孺翻攝）

媒體追問，為何而哭？吳益政一度哭到失聲，他表示，在選舉過程中，「高雄人都好辛苦，很多人都拜託我一件事，：「『把經濟做好，讓我們可以生活，我們想養小孩而已』，他們的期待好卑微，我們高雄人變得好卑微。」

吳益政又說，每一次選舉都要麻煩多少人？能選上是多麼不容易，選上又不做事，這競選有沒有問題？罪孽很重阿！不管你是什麼宗教信仰，出來選要麻煩好多人，你當選大家給你這麼多期待和權力，你為什麼不解決問題？我們講了科學問題、氣候問題，可是最基本的生活基礎卻無法滿足，很慚愧！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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