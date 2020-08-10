韓團隊將來助陣！李眉蓁讚「清廉又專業」：要站出來跟貪腐集團比



▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻！國民黨候選人李眉蓁10日前往美濃、六龜與桃源等地，爭取原縣區的選民支持。而前高雄市長韓國瑜團隊將於11日位她助選，是否更有信心？李眉蓁表示：「他們的團隊非常專業又清廉，一定要站出來跟貪腐集團比一比。」

▲李眉蓁10日掃街 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李眉蓁團隊10日以掃街為主，至六龜、茂林、桃源，下午到甲仙、杉林、內門、旗山、美濃等地拜票，對於韓團隊要來助選，是否更有信心？李眉蓁表示：「他們的團隊非常專業又清廉，一定要站出來跟貪腐集團比一比。」

根據目前規畫，韓市府團隊局處首長11日將為李眉蓁站台，由前副市長陳雄文領軍，李眉蓁也提到，李四川日前開剛動手術，葉匡時則是已經有新工作，目前大概已有10幾位前首長報名，包含有前新聞局長鄭照新以及前民政局長曹桓榮等人都會現身協助，要站出來表達對李眉蓁的支持及對高雄的期望。

據了解，韓國瑜也大方表示願意協助，但時間和方式尚未確定。對手民進黨候選人陳其邁也表示，6月6號罷韓投票市民已經做決定，不希望把6月6號的結果再沒收。當然也不希望這種天馬行空的，像南海挖石油、愛情摩天輪，更沒辦法接受海水沖馬桶這些政見。