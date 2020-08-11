韓國瑜親自拜託！陳雄文領軍為李眉蓁站台：韓市府團隊沒有解散

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長補選倒數4天！國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，找來前高雄市長韓國瑜團隊站台，召開「清廉團隊挺眉蓁」記者會，由前副市長陳雄文領軍，陳雄文表示，站出來支持李眉蓁，是韓國瑜親自拜託政務官，不管是道義還是感情上都要挺李眉蓁，至於韓國瑜本人用什麼方式時間，現在團隊還在跟韓國瑜聯繫中。



▲韓團隊挺李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓團隊挺李眉蓁掃街 。（圖／記者洪正達攝）

國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，找來前高雄市長韓國瑜團隊站台，召開「清廉團隊挺眉蓁」記者會，包含祕書長李乾龍、競選辦公室主委林絲娛都到場陪同，至於韓國瑜團隊則由前市府長陳雄文領軍，帶領前新聞局長鄭照新、前海洋局長趙紹廉、前法制局長吳秋麗、前勞工局長王秋冬、前研考會主委林銘義、前民政局長曹桓榮、前文化局長林思伶、前原民會主委吳慧琴、前客委會主委黃永卿、前毒防局長阮清陽、前財政局長李樑堅、前工務局長吳明昌，共13位韓市府團隊現身力挺。

▲由前高雄市副市長陳雄文領軍。（圖／記者洪正達攝）

前高雄市副市長陳雄文表示，團隊站出來支持李眉蓁，是韓國瑜親自拜託政務官，不管是道義還是感情上都要挺李眉蓁，至於韓國瑜本人用什麼方式時間，現在團隊還在跟韓國瑜聯繫會做適當安排。

他也提及有人質疑為何被罷免的團隊又回來了？陳雄文說，我們在6月11日之後並沒有離開高雄，過去一年半投入這麼多心血努力，怎麼可能拍拍屁股走人，大家持續在各行各業關心高雄，收集民眾需求，整理出來給李眉蓁參考，「韓市府團隊沒有解散，持續關心高雄，有人質疑我們突然出現這是很奇怪說法，這兩個月也不斷高雄行走，許多基層民眾說高雄不一樣了，高雄又回到一年半老樣子，媒體不見了，在媒體監督下市府是很戰戰兢兢的，以前下大雨就好像只有高雄下雨，現在高雄大淹水也沒人報，高市府努力是給市民看到希望，現在又變成邊陲城市，這是市民感受到的落差。」

▲前韓團隊送上「金旺來」。（圖／記者洪正達攝）

而前副市長李四川因為近日開刀無法出席，但寫了封信給李眉蓁，李提到，從踏上高雄第一天開始全心全意，就因一顆感恩的心，但過度勞累身體不斷抗議，離開高雄後先休息，對高雄關心從不間斷，李眉蓁和我一樣一心為高雄的人，才能帶動高雄經濟發展，不是讓基礎建設的政黨耽誤高雄發展，願意組成專業團隊為高雄打拼，讓她接續我們為高雄解決困難。

▲候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

「我會擔起來！」李眉蓁也說，韓市府團隊被民進黨做掉了，浪費資源浪費時間搞選舉，看到清廉團隊為了市整打拼把身體搞壞了，沒有貪污為了高雄市民，這樣的團隊要去哪裡找，讓我把清廉團隊繼續延續下去，這幾天加油聲變多，會打拚到最後一刻，延續清廉專業，延續高雄人的期待。