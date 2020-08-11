香港蘋果日報賣光光！　年輕人「凌晨3點」蹲7-11等上架：買幾份支持黎智英

記者蔡儀潔／綜合報導

壹傳媒董事長黎智英被捕的消息傳出後，不少港人紛紛聲援，並購買《蘋果日報》表示力挺，更有民眾今（11）日淩晨就到便利商店，等待報紙上架，「等，幾到幾點都等！買幾份，支持肥佬黎。」香港《蘋果日報》也在社交網站發文，稱2周前印刷數量是7萬多份，今日將發行35萬份，其後在淩晨大約4時宣佈，加紙至55萬份。

▲不少港人買《蘋果日報》表示支持。（圖／路透社）

港警10日上午派出200名警員前往辦公大樓搜查，黎智英也透露，不確定壹傳媒未來如何，船到橋頭自然直。儘管如此，《香港電台視像新聞》指出，《蘋果日報》仍繼續編採工作，印刷部淩晨出版最新一份報紙，以創辦人黎智英被捕為A1版頭條。

▲民眾買到報紙後拍照打卡。（圖／路透）

不少香港民眾表示力挺到底，更發動「WeNeedAppleDaily」相關行動。臉書粉專「Terry的媒體懶人堂」PO文，稱旺角區首批《蘋果日報》已經售罄，約淩晨3時13分，看到有3名年輕人在便利商店7-11等《蘋果日報》上架，因店裡只有娛樂版，要等齊頭版可能要到4、5點，但他們均表示「等，幾到幾點都等！買幾份，支持肥佬黎」、「如果只有C1版，那就C1都買。」

其中一名男生想翻報紙，一旁的友人笑著阻止，給錢才能看啊。隨後一名穿著涼鞋的大叔進店，發現未齊版，於是先付款買一份，「等不到頭版，買份C1先。我要去上班沒辦法繼續等，現在先買好，怕之後買不到。」臨行前，2名年輕人回到店內，向大叔說多謝。

▲報紙頭版 。（圖／路透）

香港《蘋果日報》則在社交網站表示，2星期前印刷數量是7萬多份，今日將發行35萬份，其後在淩晨大約4時宣佈，加紙至55萬份。

除了購買報紙外，還有部分人士買入壹傳媒股票表示支持。壹傳媒10日股價在重挫16.67%、創上市以來新低點後急升3倍，一度來到0.4元，創其自2009年2月12號之後的最大漲幅，成為當天盤中漲幅最大的一支港股。

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