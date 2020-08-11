時力黨團籲速修《港澳條例》　明定港人申請政治庇護資格

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／達志／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反「港版國安法」10日遭捕，引起兩岸高度關注，時代力量立法院黨團11日呼籲，立法院應該在二次臨時會重新審視《香港澳門關係條例》第18條及相關法規之規定內容，儘速明定香港與澳門居民得向我國申請政治庇護之資格條件及相關申請程序規範，對港人的援助予以制度化，以提供適時庇護。

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會上月23日通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。民進黨團書記長鍾佳濱日前受訪時表示，民進黨團預計在17日開始進行二次臨時會的議程。

時代力量黨團指出，中國大陸及香港政府藉由「港區國安惡法」，不僅陸續拘捕民主派異議人士，10日更以「勾結外國勢力罪」逮捕黎智英父子與多名壹傳媒管理高層，嚴重破壞香港新聞、言論自由，隨後更以「勾結外國勢力罪」及「煽惑分裂罪」，陸續逮捕民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤及前香港眾志副秘書長周庭。

時代力量黨團說，對於如此濫用港版國安惡法打壓異己、製造寒蟬效應的行徑，時力黨團表示強烈遺憾及嚴厲譴責。

時代力量黨團呼籲，針對香港民主派人士的言論及人身自由正遭受「港版國安惡法」的嚴峻侵害，立法院應該藉由第二次臨時會的機會，重新審視《港澳條例》第18條及相關法規之規定內容，儘速明定香港與澳門居民得向我國申請政治庇護之資格條件及相關申請程序規範，將對港人的援助予以制度化，以提供適時庇護。

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