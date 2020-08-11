黎智英仍未獲釋！今早10點被押往西貢遊艇會…港警：不排除逮捕更多人

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英、集團多名高層及前香港眾志成員周庭等10人，涉嫌違反《國安法》及傳媒集團高層的串謀欺詐等罪被捕，目前所有人仍被扣留調查。警方指，調查行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。據港媒報導，今（11日）早10時許黎智英搭乘警方七人車離開，被帶到西貢一遊艇會搜查。

黎智英昨日早上9時40分被警員鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的食肆「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎智英返回壹傳媒的辦公室協助調查，最後將他帶回旺角警署。此外，警方搜查壹傳媒將軍澳工業村總部歷時近5小時，最後帶走約25箱證物。

同日晚上8時左右，前眾志成員周庭被指勾結外國勢力被捕。

▲香港警察搜索壹傳媒大樓。（圖／路透社）

香港國家安全處高級警司李桂華10日晚上在員警總部交代案情指出，國安處早前調查一團夥，其目的是以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，調查中發現2男1女在港運行有關組織；有關人士包括前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，涉嫌勾結外國或者境外勢力，李宇軒另涉嫌洗黑錢。

此外，他還透露，經深入調查後，發現有一群傳媒集團高層利用外國戶口在財政上支持有關團夥，而該團夥在國安法立法後仍然積極運作，警方所以拘捕3男。該3名男子包括黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權，以及黎智英次子黎耀恩。

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