香港學運女神被捕...日本衝熱搜第一！　8年同事貼「制服嘟嘴照」求奇蹟

▲周庭是香港泛民派代表之一。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英父子、高層等7人10日早上被捕，香港「學運女神」周庭也在當天晚上在家中被捕，因涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，被捕消息傳出之後，#FreeAgnes（釋放周庭）更在日本推特熱搜關鍵字衝到第一位。黃之鋒在臉書發出多篇貼文，並轉貼周庭「制服照」，為她祈求奇蹟發生。

周庭15歲加入學民思潮，被封為「學民女神」，更因長相清純可愛，被日本瘋為香港學運女神。她經歷香港反國教、雨傘運動，之後加入眾志，2019年被取消香港立法會參選資格，但仍然持續參與，在反送中、反國安法活動上都有她的身影。

▲周庭涉違反港版國安法被捕。（圖／路透社）

在香港港版國安法通過後，周庭和黃之鋒等人宣佈退出香港眾志，並且周庭也不再營運她的推特帳號。周庭曾因參與反送中示威活動被捕，被法院控參與及煽惑他人參與未經批准集結等罪，她先前已當庭認罪。

得知周庭被捕消息後，黃之鋒在臉書報平安。他表示，周庭是眾多同齡「政治人物」當中，最「不政治」的那一位，「若香港天下太平，大概她也不可能投入政治工作，如非八年前的反國教，大概她也不會加入學民思潮」。

黃之鋒回憶，這8年和周庭一起共事，了解她內心其實還是像一般女生一樣，「我想若果香港有民主的話，她還是會較喜歡，把多一點時間擺在拍私影」，希望吉人天相，至少、至少、至少，可以保釋。