英國關切黎智英被捕　陸駐英使館：打新聞自由幌子詆毀國安法

▲黎智英被警方上銬帶走。（圖／路透社，下同）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國首相發言人10日指「壹傳媒」創辦人黎智英等人被港警逮捕，證明「港版國安法」成為壓制反對力量的藉口，並強調香港的新聞自由必須受保障。對此，大陸駐英使館發言人表示，英方不顧中方嚴正立場，就黎智英等7人被依法逮捕指手畫腳，再次干涉香港司法和中國內政，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

大陸駐英使館發言人指出，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，黎智英等一小撮反中亂港分子，勾結外部勢力實施危害中國國家安全的行為和活動，觸碰了法律底線，被依法逮捕，此舉是香港特區執法機構依法履職盡責。

大陸駐英使館發言人提到，香港國安法明確規定，依法保護香港民眾根據基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的新聞、言論、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由，「任何權利和自由都有法律規定的明確界限，要充分行使權利自由，就必須遵守法律要求，越過了這個底線和範圍，就要受到法律的製裁。」

大陸駐英使館發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們敦促英方認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法，停止為香港反中亂港分子撐腰打氣，停止干預香港事務和司法獨立，停止以任何方式干涉中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。」