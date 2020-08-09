追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

▲台南在地的資深律師謝碧連過逝，享耆壽99歲，有感於謝律師對府城文史及藝壇的重大貢獻與成就，台南市政府在謝律師逝世百日前，在吳園台南公會堂表演廳舉辦追思座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾任台南市政府文獻委員會顧問，出身台南在地的資深律師謝碧連於5月3日晚間過逝，享耆壽99歲，有感於謝律師對府城文史及藝壇的重大貢獻與成就，台南市政府特於9日謝律師逝世百日前，在吳園台南公會堂表演廳舉辦追思座談會，市長黃偉哲親自出席致意，感念謝律師畢生對府城文史推廣的辛勞付出。



黃偉哲市長表示，透過謝律師的家人、學生、好友及文史工作界的追思緬懷，勾勒出謝律師一生所走過的路，他的風骨透露出其有所堅持、有所謙辭的風範，謝律師對於文史、藝術、法律工作的全心投入及成就，為我們樹立了典範，他的精神將永遠留在我們的心裡。



市府指出，謝碧連律師，台南市人，生於1922年，為台灣戰後早期少數律師之一，前輩畫家郭柏川回台後成立「台南美術研究會」時，聘請謝律師為法律顧問，為畫會擬訂組織章程條文及相關法律諮詢，60多年來，陪著南美會成長，貢獻卓越。



謝律師為人低調謙和，一生雲淡風輕，將其法學專長貢獻於藝壇，在法學及文史上均有傑出的貢獻，是府城文史智慧之寶。





為感念謝律師奮發向學、奉獻專業、造福鄉梓的崇高精神，黃偉哲市長於追思座談會上致贈由台灣知名雕刻家張敬大師所創作的「光照大地」藝術品給家屬，就如同謝碧連律師為人處世低調謙和、投身公益及文史的崇高精神，將永遠留在台南人的心裡，永遠是文化首都星空閃亮的一顆星，持續引領著世人前行。





大台南地區自荷治及明鄭時期創建開發以來，已有近400年歷史，代有賢人，而謝律師就參與了一整個世紀，跨越了日治、二戰至今。市府文化局表示，謝律師長期致力府城文史研究，珍貴史料及老照片都精心保存著，自8月10日至23日在吳園台南公會堂表演廳辦理老照片特展，邀請市民朋友踴躍前往觀賞，在不同時空裡回顧謝律師精彩的一生與感動。



9日的追思座談會，包括文化局長葉澤山、台灣文學館館長蘇碩斌、台南市美術館榮譽董事長陳輝東、台灣南美會理事長陳泰元、台南律師公會理事長許雅芬、立委郭國文及台南市文史協會代表等貴賓皆到場致意，追憶及感佩謝律師終身為台南文史奉獻的成就。

・含積雪草萃取精華