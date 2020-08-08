台南鯤喜灣首創藍色海上公路小旅行　黃偉哲：揪爸媽組復仇者聯盟來個報復性天倫之樂

▲「2020樂活鯤喜灣－共好生活」在黑橋牌香腸博物館熱鬧登場，適逢父親節，南區區公所也舉辦模範父親表揚活動，市長黃偉哲與模範父親合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020樂活鯤喜灣－共好生活」8日在台南市南區黑橋牌香腸博物館熱鬧登場，適逢父親節，南區區公所也舉辦模範父親表揚活動，市長黃偉哲到場與模範父親與其家屬們熱情互動、合影留念，鼓勵兒女揪爸媽組復仇者聯盟，來鯤喜灣逛玩吃喝，享報復性天倫之樂。





台南市長黃偉哲表示，今天除樂活鯤喜灣的活動也是2020年南區模範父親的表揚，正好今天就是88節，所以現場非常熱鬧，相信大家心裡對爸爸的愛更熱，除了父親節快樂，一年365天都要快樂，大家要照顧好自己不讓爸媽擔心，爸媽快樂自然全家都快樂，也歡迎在疫情緩和之際，帶爸媽來鯤喜灣組成復仇者聯盟，好好地吃喝玩樂、放鬆消費，盡情徜徉在自然美景之間，祝福所有市民朋友父親節快樂！





農業局長謝耀清指出，今年活動最大創舉與亮點「藍色公路小旅行」規劃安平至四鯤鯓之首航海上公路，探訪港務局所管轄的神秘海域，也可窺探鯤鯓湖風光，旅程中介紹海洋生態與環境教育，今年規劃的路線有水路與陸路兩條不同的路線，水路：安平漁人碼頭、港務局商港、鯤鯓紅樹林區、四鯤鯓碼頭。陸路：四鯤鯓龍山寺、挖蚵仔體驗區、龍目井、古厝巡禮、安默麗提琴工廠、黑橋牌香腸博物館、安平漁人碼頭。



此次鯤喜灣活動以「共好市集」、「體驗鯤喜灣」、「鯤喜灣三地文化小旅行」三大主軸揭開序幕，市議員李啟維、蔡筱薇、呂維胤、蔡淑惠、周麗津也到場同樂，共同歡迎國內各地好友來台南，一賭鯤喜灣海景之美，體驗藍色公路小旅行的探險樂趣。

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