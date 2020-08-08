萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱　黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫危機中創商機

▲萬國通路特別於8月8日父親節，推出PP射出的抗菌行李箱舉行新品發表會，市長黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫，在危機中創商機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國外新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內因防疫有成在解封後積極推動經濟振興，為能在防疫的前提下拉抬觀光經濟復甦，萬國通路攜手台塑共同開發「抗菌行李箱」，並於8日舉行新品發表會，市長黃偉哲期盼各產業拼經濟兼顧防疫，甚至化危機為轉機，瞄準防疫商機，創造新一波經濟榮景。



行政院副院長沈榮津、觀旅局長郭貞慧、萬國通路董事長謝明振、台塑董事長林健男、長春集團總裁林書鴻、拓凱公司董事長沈文振、台灣高鐵公司總經理鄭光遠等人親臨致意，現場冠蓋雲集，共同見證抗菌行李箱成為市場上的新亮點。



黃偉哲市長表示，面對新冠肺炎疫情對產業造成的影響，萬國通路謝董事長能夠危機入市，推出防疫抗菌行李箱，相當令人敬佩，且不只應用於觀光旅遊，甚至能拓展使用於工作上，讓使用者在比較安心的情形下出遊或執行勤務，達到配合防疫的目標。





為阻隔旅行途中的個人物品，受新冠肺炎病毒或其他細菌傳染，萬國通路董事長謝明振與台塑董事長林健男聯手向中研院賴明詔院士請益，構思開發抗菌行李箱，加碼守護人類的健康。



因此，萬國通路特別於8月8日父親節推出PP射出的抗菌行李箱，並因應不同產品線，包括全世界唯一獨家生產，同為台塑供料的TPO複合材料行李箱，也將於同日推出新款式抗菌系列。





沈榮津副院長表示，萬國通路謝董事長攜手台塑林董事長共同開發抗菌行李箱，是相當不容易且不簡單的事情。並提到現在經濟發展有幾個重點：第一是能源要轉型；第二是產業要轉型，推動台灣成為高階製造中心、半導體先進製程製造中心；第三是設立高科技研發中心；第四是推動綠能發展中心。



市長黃偉哲進一步指出，目前台南「五子登科」抽大獎活動，截至8月7日，登錄金額已經突破6億元，未來也將把萬國通路抗菌行李箱列入抽獎的獎項，並歡迎全國朋友多來台南旅遊購物，消費金額越多中獎機會越大。

·絕美玫瑰金色配粉色面盤