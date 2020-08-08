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台南好享購市集好物多多 黃偉哲：歡迎全國朋友來台南消費享好康！

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▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩邁入後疫情時代，台南市政府結合經濟部商業司於8月8日、9日在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，並推出多種好康優惠，市長黃偉哲8日出席站台，熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，刺激民眾買氣帶動購物人潮，盼能活絡台南商業發展，進而達到振興經濟的目標。

▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟部商業司長李鎂、台南市經發局副局長蕭富仁、海安商圈觀光發展協會理事長黃睿勳、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東、中正銀座商圈發展協會理事長陳建國、國華友愛商圈執行長邢建中、立委陳亭妃及市議員陳怡珍、吳禹寰、周麗津、許至椿、沈震東、蔡筱薇、李啟維等各界人士到場共襄盛舉，與黃偉哲市長一同逛好享購市集，讓現場買氣更加沸騰。

黃偉哲市長表示，非常高興跟經濟部商業司合作舉辦好享購市集，熱情邀請全國的好朋友來台南，親自體驗台南好吃、好玩、好享購，希望大家一起來用完三倍券、用完新台幣，保證值回票價，目前台南抽獎登錄金額已突破6.3億，千萬一定要來台南購物抽獎，全家快快樂樂度過一個溫馨的爸爸節。

▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為歡慶一年一度的父親節，經濟部商業司與台南海安商圈聯合辦理好享購市集活動，歡迎大家採買選購父親節禮物獻給敬愛的爸爸。現場設置100攤零售業攤位，包含一般零售業者、台南在地特色業者、古早味零售業者等，為提升現場買氣更規劃主題拍照、夏日Go購夠、早鳥購歡樂、暖心加碼送等多種購物方案。

▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，市府藉由好享購市集活動進行在地零售好物推廣，並結合周邊商圈辦理集點共同行銷，且於活動中規劃多種抽獎、抵用、折價方案，怎麼買都有好康回饋；另外各商圈搭配三倍券亦推出各種優惠加碼，目前商圈平均假日人潮已增長5成，業績普遍增長3成，歡迎大家利用週末來台南享受逛街購物的樂趣。

振興三倍券上路以來，台南市政府不惜重本祭出「五子登科」大獎，辦理台南好禮月月抽活動，只要在台南市商家消費滿200元，上網登錄發票就可以參加抽獎，獎品包含輕豪宅、納智捷S3汽車、頂級遊程等大獎，總共推出四百多項獎品超過千萬獎值，登錄金額已經突破6.3億，黃偉哲市長歡迎大家消費越多中獎機會越大。

▲台南市政府結合經濟部商業司在海安商圈辦理「好享購市集」活動，推廣行銷在地零售好物，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友來逛好享購市集，消費享好康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局進一步表示，除好享購市集活動提供各項優惠購物方案外，台南市各商圈店家、市場攤商及觀光工廠也祭出多樣化的超值振興組合包及各項優惠活動，為讓大眾了解市府各局處振興相關優惠措施，目前已製作懶人包放在台南振興遊購站（http://3000.tainan.gov.tw/）方便民眾查詢，期能達到活絡城市景氣，翻轉經濟動能的效果。

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