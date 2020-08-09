陳亭妃遭爆財產申報「年年都為0」　背後故事有洋蔥！

▲陳亭妃堵訪。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國會爆出立委集體收賄案，外界也開始關注起政壇人物每年的財產申報是否合理。對此，國民黨台北市議員游淑慧則發現，民進黨立委陳亭妃的財產項目都「幾乎為0」、「而且年年都為0」，她狠酸「鬼都不相信」；不過，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」揭露真相，背後原來是一個有洋蔥的故事。

游淑慧指出，這位委員從民國98年起，財產申報幾乎全為「空白」，土地、房屋、現金、存款、保險、股票都為0，難道只有填名字的財產申報？

游淑慧說，先不管她一年超過250萬的薪水那裡去了，並提出以下三點質疑；一，她2016年立委拿了14萬9000票，近450萬的選票補助那裡去了？二，2016年立委選舉，她的政治獻金節餘650萬，又到那裡？三，2018年台南市長初選，超過3000萬的花費，又是從哪來？（沒有債務申報）

游淑慧強調，對陳委員沒有什麼意見，只是各項財產申報、年年幾乎都是空白，「本身就是荒謬無比、鬼都不信的事」，但偏偏監察院卻相信了，沒有稽查、比對和了解，更諷刺平時申報都沒錢，要選舉錢就來了。

游淑慧認為，那些所謂的「陽光法案」，在我們國家的立法委員的眼中，到底算什麼？讓她感嘆，悲哀的國會形象，立委的權柄和對法規的輕視，應該被節制了吧，對民進黨支持者而言，只要顏色對了，什麼都能相信與包容，像極了愛情。

對此，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」指出，翻了陳亭妃近10多年來的財產申報，她不是從頭空白，她欠債100多萬，每年慢慢還，還到今年剛好還完，「所以剛好變全部空白，而且是借利息很高的信用貸款，名下有財產的人才不會去借這種的，車子還是把拔過逝留給她的，一路開到現在捨不得換。」



「莫羽静與她的墨水故事」指出，賺的錢都捐給陳佳照紀念文化基金會，延續她父親的遺志一路救助窮苦的人和台灣本土文化，十幾年來沒停過，「攻擊她會不會太過分了一點，是要有多邪惡才會覺得，這世界上沒有單純為了人們付出一切，不求回報的人，Ｘ你國民黨都一群垃圾。」

▲游淑慧爆陳亭妃財產申報年年為0。（圖／翻攝游淑慧臉書）