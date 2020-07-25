政院稱印製成本讓三倍券多花2.9億　游淑慧酸「笨蛋」：早叫你們發現金了

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷24日揪出三倍券比前總統馬英九時期發放的消費券少發1600元，但成本卻高出2.9億元，行政院事後澄清，三倍券紙本增加了許多防偽技術和多元便民領券的管道，且多年以來，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，不能單純從數字上來比。對此，台北市議員游淑慧25日在臉書直酸，「笨蛋，不是早叫你們發現金了？」

洪孟楷昨日表示，行政院通過「紓困3.0」追加預算2100億元，預計8月立法院開臨時會，但預算內容浮濫，「其中國人最熟知的三倍券發放，因為政府好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加」，在預算書上的三倍券成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元。

洪孟楷也批評，蔡政府比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，成本卻增加了2.9億元，「這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯，完全打臉過去蘇揆所說好用好領的本意，如此錯誤的政策該有人負責」。

事後，行政院發言人丁怡銘解釋，這次三倍券紙本大概會印製2千萬份，增加了許多防偽技術和多元便民領券的管道。國民黨時代，消費券運送過程還發生短少導致內政部長廖了以自己賠錢的狀況。這次三倍券製作封套和卡夾，減少損害遺失。

丁怡銘也說，多年以來，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，不能單純從數字上來比。就算要單比數字，消費券是八百多億，三倍券是五百多億，三倍券的加碼效益，帶動民眾非替代性消費的效果卻更加成功。

對此，游淑慧直酸，「笨蛋，不是早叫你們發現金了？」發現金，不就不需要「印製成本和原物料」。她也質疑，「為什麼有網紅提早秀三倍券？而且還多200元？而複雜的三倍券如何稽核？誰來稽核？」

另外，游淑慧也列出香港、日本、新加坡及美國當局「發現金」給人民的金額，且可看出額度都是高過台灣三倍券數倍。她表示，「羨慕嗎？人家政府不但發的快、發的多、還發的誠意。不會把人民當賊，要先跟你拿1000元。不會跟人民算計，要求三倍券半年花完」。

▼游淑慧25日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 港湖加游）