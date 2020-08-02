蘇震清財產申報曝「持股票面價值達1億6千萬」　游淑慧疑：為何需要借2000萬？

▲蘇震清。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄金額高達2000萬元，但被控行賄的太流公司前董事長李恆隆卻聲稱是「借貸」。對此，國民黨台北市議員游淑慧發現，蘇震清光持股票面價值高達1億6千萬，原來是股神，為何需要借2000萬？

游淑慧2日在臉書公開蘇震清108年的財產申報，光是土地就8000坪、銀行現金2200餘萬，還有手中「被發現」的持股，光票面價值都1億6千萬。

另外，有關蘇震清曾捲入關於誠美材掏空案，游淑慧指出，去年國民黨立委廖婉汝就曾揭露，蘇震清之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項，直至去年4月中旬誠美材案爆發後，他將持股「偷放」委託他人代持才曝光，蘇震清才趕快在去年補申報財產。

游淑慧諷刺，這連帶也讓人知道蘇震清原來是股神，居然炒股26天淨賺3千萬元，「財產都蘇（數）不清了，為何需要借2000萬？」更批評他「貪得無厭，怎麼都是蘇震清」。

檢調單位懷疑太流公司前董事長李恆隆涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，金額從10多萬到上千萬元。

經過漏夜偵訊，李恆隆1日移送北檢，面對鏡頭他喊冤表示「我是清白的」。記者詢問立委蘇震清的2000萬是否跟他有關？李恆隆表示那是借貸「他已經還了」，記者接著追問「所有立委都跟你借錢嗎？」李恆隆則改口說「沒有人跟我借錢。」李恆隆表示，他跟蘇震清已經認識很久，所以才會借他錢，自認清白、而且是被害人。

▼游淑慧從財產申報中發現，蘇震清光持股票面價值高達1億6千萬。（圖／翻攝游淑慧臉書）

