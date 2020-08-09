佛奇「喜中帶悲」點破：病毒變異大　疫苗「有效性只剩50％」接種存困難！

▲美國感染病學家佛奇認為，疫苗真正的有效性並不高。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠疫情幾乎無解的情況下，各國仍致力於研發解藥與疫苗，俄羅斯7日宣布將於12日註冊全球首款新冠肺炎疫苗，且俄羅斯境內將會在10月份大規模接種，並由政府買單。對此美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）日前接受訪問時提到，最終研發出的疫苗可能只有50％的有效性。

根據《紐約郵報》報導，縱使許多國家致力於研發疫苗，卻都礙於新冠病毒變異性極高，導致無法確切的掌握病毒狀況。日前俄羅斯宣布將註冊全球第一批新冠疫苗，遭到外界「唱衰」，認為縮短動物、臨床人體試驗的時間，可能導致疫苗有隱藏的風險，對此俄羅斯衛生部門則回應，「所有的疫苗實驗都符合程序，且由俄羅斯士兵親自作為自願者」。

美國感染病專家佛奇接受訪問時，則提到新冠疫苗真正達到高效的可能很低，而且要讓所有人的服用、接種也不容易，目前科學家希望可以研發出75％效能的疫苗，但目前能達到50～60％已經都被認為是「成功」的。

佛奇強調，這樣的疫苗狀態，可能意味著「人類永遠不能放棄靠公衛政策去防疫」。日前一項美國民調中指出，有3分之一的美國人「不會接種疫苗」即便現在已經問世。

美國川普對於疫苗的研發則保持樂觀的態度，認為「11月3日總統大選時，美國已經可以拿到大批量產的疫苗。」

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