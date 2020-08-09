影／美衛生部長阿札爾、日前首相森喜朗訪團今抵台　團進團出全程戴口罩

▲ 美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今率政要訪問團抵台。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、日本前首相森喜朗9日下午相繼率團抵台，政府依外交禮遇接待，總統蔡英文也安排在今明兩天會晤美日政要訪問團，不過受疫情影響，美日兩訪問團成員需配合相關防疫作為，在台期間將採團進團出，並全程戴口罩、保持社交距離，且安排專用電梯與民眾區隔，全力要求做到防疫滴水不漏。





▲ 美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）一行今訪台，在台期間將要求全程戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

美國衛生部長阿札爾一行人將於下午18時左右率團搭乘專機抵台，阿札爾是自1979年台美斷交以來，訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。訪問團在台期間預計將在10日會晤總統蔡英文，接著與外交部、衛福部等多位首長會談、參訪中央流行疫情中心、出席台大公衛學院演講，安排弔唁李登輝前總統，訪問團預定12日離台。

美台雙方政府日前均強調，此行主要是傳達美方肯定台灣防治新冠肺炎的成果，交換防疫經驗及心得。根據美國在台協會5日發布的新聞稿指出，阿札爾此行將由協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby），還有其他政府成員陪同。

▲日本前首相、東京奧運籌備委員會會長森喜朗今率日本國會跨黨派議員來台弔唁李登輝前總統。（圖／達志影像／美聯社）

而預計在今天下午15時過後抵台的日本前首相森喜朗及日本跨黨派國會議員一行10餘人，主要是特別前來台灣弔唁李登輝前總統，當年森喜朗在首相任內曾不顧日本國內反對聲浪，發給李登輝簽證，讓他能赴日就醫，雙方情誼深厚。總統蔡英文也預計在16時於總統府接見日本訪問團，表達對日本各界友台的感謝之意。根據府方安排，日本訪問團將會在17時過後抵達台北賓館追思，並傳出將會與李登輝家屬代表會面。稍晚一行人即搭機離台返日。

據了解，日本訪台成員包括日華議員懇談會長古屋圭司、副會長岸信夫、前會長衛藤征士郎，其中副會長岸信夫是日首相安倍晉三的胞弟，是否代表安倍首相傳達訊息備受外界關注；此行還有日本朝野各政黨代表，包括公明黨富田茂之、國民民主黨榛葉賀津也、日本維新會石井章，還有日本交流協會理事長谷崎泰明等人。

受到疫情影響，衛福部表示，美日訪問團全程都採取防疫措施，兩團成員都要繳交登機前3天內的陰性採檢證明，因為日本團是當天來回，但美國團行程要到12日，因此美國團入境都要再做採檢。

衛福部強調，由於美日兩團都是搭專機來台，因此入境後安排就是搭專車團進團出，全程戴口罩，到預定的地點活動、休息，不會到預排行程之外的地方活動，完全要遵照我國的防疫規定和行程安排，同時要求到訪的機構，要提供專用電梯，與民眾做完全區隔。