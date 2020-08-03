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新婚夜找小姨子發洩！爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：姊妹丼不是這樣吃

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男網友告解自己交往～婚姻5年，有4年都跟小姨子保持性愛關係 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在選擇步入婚姻之前，都會想要趁著單身派對時大喝大玩，但意外玩出火，且孩延續到孩子都出生，就真的一發不可收拾。國外一名網友日前投書《太陽報》專欄，提到自己從4年前就跟妻子的妹妹有一腿，直到現在第二個孩子已經要出生，他仍忘卻不了美好的性愛經驗，遲遲無法斷絕誘惑。

根據《太陽報》報導，該名男網友提到，自己今年29歲，跟27歲妻子育有一個三歲的小孩，且還有一個孩子即將出世。但看似美滿的家庭，背後卻是男網友與妻子妹妹（小姨子）長達4年的婚外情，男網友表示，「在一起的5年之中，有4年我也跟著小姨子睡了，包括結婚當天，我老婆因為喝醉早點休息，而我選擇去找她妹妹做愛」。

男網友形容妻子的妹妹相當性感、有女人的俏皮可愛，一直都是很討喜的對象，在她21歲生日時，男網友曾試圖講了一些勉勵她的話，但妻子的妹妹卻回答「你可以試試看跟我」，接著兩人擦槍走火的親吻、上床，就這樣床第持續至今。

男網友表示，當妻子懷上第二個孩子時，他感到無比的愧疚，試圖想要跟小姨子坦白不想繼續，卻被拒絕之後，再度發生性關係，「可憐的是，我無法結束我們的關係、或停止想她」，所以想要上網求助。

不少鄉民看到文章之後，語重心長的建議「兄弟，姊妹丼不是這樣吃的」、「這樣真的不行，家庭會被你自己毀掉」、「守著點，你這樣遲早會出事的！」

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