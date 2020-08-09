俄羅斯誓「重返金星」！　誇口新火箭要超越馬斯克

▲金星示意圖。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛表示 ，俄國打算重返金星，將土壤樣本帶回地球，試圖找尋更多應對氣候變遷的相關訊息，並打造超越太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）的新火箭。

羅戈辛（Dmitry Rogozin）對國營俄羅斯新聞社（RIA）表示，「我們正在打造一個能取代聯合2號火箭（Soyuz-2）的甲烷火箭，而且第一節推進器有望承受至少100次重複使用。」

羅戈辛表示，自己對SpaceX的火箭並未留下深刻印象，因為「它著陸很困難，根本不是為地面著陸所設計的，這正是美國同業選擇類似45年前那樣水上著陸的原因。」

羅戈辛說，「我們自然有關注美國同業的新進展，但俄國的工程師打算走近路，不要重複SpaceX的舊路，而是要超越他們。」他表示，很希望俄羅斯可以重返金星，「它一直是俄羅斯的星球。」蘇聯是唯一有探測器在金星表面登陸的國家。

羅戈辛表示，「我相信金星比火星還要有趣」，也認為研究金星土壤，有助於科學家找尋應對氣候變遷的解方，「如果我們不研究金星上發生的事，那就無法了解類似情況在地球發生時該如何應對。」