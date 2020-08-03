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工人維修狂聞詭譎香氛味…他殺2女「冷凍全屍」3年　蒼蠅飛繞外圍惹起疑

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▲冰箱,食物,飲食,料理,家庭號。（圖／翻攝自pixabay）

▲冰箱工人發現周遭都是芳香劑的味道，覺得可疑，揭開恐怖冰屍案。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國倫敦東區的景寧鎮（Canning Town）過去曾發生一起恐怖的冰屍案，一名男子尤尼斯（Zahid Younis）涉嫌殺害3名女子，其中最早被殺害的2名女子被冰凍了整整3年，直到2019年冰箱故障尤尼斯找來的工人發現不對勁，進而報。警方追查後發現，尤尼斯因為擔心被斷電的冰箱可能會讓屍臭味飄出，還刻意噴了空氣芳香劑，手段行為相當冷血。

根據英國《鏡報》報導，尤尼斯在2019年被警方發現，家中的冰箱內有兩名女性死者的遺體，分別為34歲的斯祖絲（Henriett Szucs）和38歲的穆斯塔法（Mihrican Mustafa）且早在2016年就已遭到殺害，將近4年來都塞在冰箱內，身上有多處重傷、骨折。尤尼斯坦承，在殺害兩人後，特別買了冰箱要保存遺體。

直到案情被揭發前，尤尼斯發現冰箱出現故障，於是找來冰箱工人維修電力，然而工人卻發現，冰箱附近出現蒼蠅、且發出惡臭，尤尼斯還刻意在冰箱周圍噴了空氣芳香劑，行為可疑於是是報警。

警方調查，斯祖絲與穆斯塔法生前曾在此居住過，且都經歷過一段被虐待的生活，尤尼斯也不允許她們與家人聯繫。檢察官潘妮（Duncan Penny）表示，死者身上都有嚴重的傷，而根據斯祖絲的日記中寫下，自己被斷了外界聯繫，時常遭到毆打、斷食的對待。

警方推斷，案發前兩人曾爆發口角，因為尤尼斯曾在社群網路上抱怨，「有個女孩不斷纏著我」，而詳細犯案動機與原因，目前仍在逐步抽絲剝繭。

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