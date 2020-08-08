「2750噸硝酸銨」買家說話了！莫三比克揭購買真正目的　黎巴嫩總統3周前早知危險

▲黎巴嫩4日港口爆炸案造成154死、5000傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

黎巴嫩4日爆炸案造成5000多人死傷，最關鍵因素正是第12號倉庫擺放的2750噸硝酸銨，且黎巴嫩總統奧恩7日證實，他在爆炸發生前3周就知道有大量危險物放置在港口。事實上，該批硝酸銨原定目的地為非洲國家莫三比克，如今莫三比克炸藥製造公司出面說明，公司是在多年前買下這批硝酸銨，用於採礦，但最終貨物被棄置在黎巴嫩首都貝魯特近7年之久。

「我們可以證實，當年是我們訂購那一批（硝酸銨）」，莫三比克炸藥製造公司（Fábrica de Explosivos Moçambique，FEM）發言人7日向CNN透露，當初公司下訂該批硝酸銨是要用在製造採礦用爆破裝置，但貨物最後並沒有被運抵莫三比克，反而被存放在貝魯特港口的一處倉庫，且這是公司第一次發生購買貨物沒有送達國內的狀況，也是迄今唯一的一次。

該名發言人提到，載運硝酸銨的船隻「Rhosus」自喬治亞出發後，歷經數月，公司就接收到硝酸銨無法運抵莫三比克的消息，原因為船隻有問題被扣押，「所以我們從以前到現在都沒有收到那批貨，也沒有付錢。」事後，公司下訂另外一批硝酸銨，成功交付。

根據最新統計，這場爆炸案總共造成至少154人喪命，另有約5000人受傷。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）7日坦言，他是在將近3周之前，首度被告知該批硝酸銨存放一事，當時已立即下令軍方及安全機構採取必要措施，但他的責任到此為止，因為他無權管理港口內部事務；當他被問及是否應該要繼續執行他的命令時，他說，「你知道（黎巴嫩）已經累積了多少問題了嗎？」

當局現已拘留至少有16名港口工作人員，港區負責人寇瑞田（Hassan Koraytem）及海關總署長達埃爾（Badri Daher）等人於7日接受問話並被拘留。

在爆炸事件發生後，網路流傳許多揭露黎巴嫩政治腐敗疏忽、未能滿足人民安全需求等文件，而發生爆炸事故的貝魯特港口早已被封為「阿里巴巴的洞穴」（Ali Baba’s Cave），因為此處貪腐行為頻傳。許多當地人認定，官方人員貪汙行徑早已滲透政治體系，甚至延伸至該國高階管理層。