更新／索馬利亞首都軍事基地爆炸！濃煙竄天　至少8死15傷

▲索馬利亞首都摩加迪休軍事基地發生爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)一處軍事基地8日稍早發生爆炸事件。根據BBC駐地記者Mowliid Haji Abdi取得的消息,一名自殺炸彈客駕著滿載爆裂裝置的車子,在軍事基地大門口引爆,至少造成8名士兵死亡,另有至少15人受傷。

根據網路流傳畫面,事故現場竄出大量濃煙。目擊者表示,已有多輛救護車進出基地。

此前,索馬利亞政府加大對南部的伊斯蘭好戰組織「青年黨」(Al-Shabaab)打擊力道,至少6名武裝份子6日命喪政府清掃行動。

#BREAKING : Footage shows massive blast in Mogadishu, Somali army base targeted according to my sources. #Somalia pic.twitter.com/gBOo2beHSg

BREAKING: Car full of explosives hits Somali military base near Bar-Ayaan Junction in #Mogadishu's Wardhigley district. High number of casualties feared. Witnesses report seeing ambulance vehicles going in & out of the base. Details still sketchy. #Somalia pic.twitter.com/4dxFm1tEbx