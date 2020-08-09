社區藏隱形感染！彰化萬人檢測部分人有「中和抗體」　台大公衛：已有保護力

▲台大公衛學院教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

彰化衛生局與台大公衛學院攜手合作，6月11日啟動「萬人血清檢測」，已經檢驗近3000人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應。不過台大公衛學院教授陳秀熙強調，此次調查更想知道抗體陽性的人，體內中和抗體出現情形，若有中和抗體，顯示對新冠病毒有保護力，「這就是我們希望看到的反應。」

台大公衛教授陳秀熙8日受訪表示，研究初步收案近3000人進行檢測，包含確診者、接觸者、居家檢疫以及健康照護人員4種高風險族群，結果發現，這4族群都出現部份陽性反應，這代表當地「可能有潛在感染」，不過相關檢驗還在持續進行，包含陽性比例等都還需確認。

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陳秀熙也強調，萬人血清抗體調查是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，調查更想知道抗體陽性的人，體內中和抗體出現情形，若有中和抗體，顯示對新冠病毒有保護力，「這就是我們希望看到的反應。」

彰化縣衛生局長葉彥伯則指出，一切等待8月25日期中報告公布，「如果都是陰性，需要做期中報告嗎？」，這次萬人檢測若有出現「中和抗體」，意義是疫苗會有用，而不是有多少人有抗體。

▲莊人祥。（圖／疾管署提供）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪表示，還需要評估檢驗使用的試劑其敏感性、特異性，加上疾病盛行率低，存在有偽陽性的風險；不過初步瞭解，該研究檢驗對象都屬於高風險族群，但若有這些陽性個案，經過這麼久時間，已經沒有傳染力，民眾無須太過恐慌。

台大公共衛生學院與彰化縣衛生局6月宣布在彰化進行萬人血清抗體研究，為首宗針對新冠病毒大規模抗體檢測，以瞭解新冠肺炎病毒社區感染的程度。