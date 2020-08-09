影／與英國最大藥商簽約！深圳公司獲「牛津大學疫苗」　年底產能達1億劑

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在全球，疫苗研發備受關注。英國最大製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）近日表示，深圳康泰生物製品公司將在中國大陸，生產與英國牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗。這是阿斯利康首次與中國大陸公司簽署疫苗協議，至此全球6款處領先地位的疫苗中，中國或獲得其中5款。

▲深圳康泰生物。（圖／翻攝自官方網站）

康泰生物6日晚間發佈公告，公司與阿斯利康康簽署《約束性交易條款清單》，阿斯利康獨家授權公司在中國大陸內對許可產品進行研發、生產及商業化，將獨家獲得其腺病毒載體新冠疫苗的開發、生產及商業化的授權許可。

▲新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（示意圖／路透）

康泰生物作為技術受讓方，將確保在2020年底前達到至少1億劑疫苗AZD1222的年產能，並在2021年底前將該疫苗設計產能擴大至年產至少2億劑，以滿足中國市場的需求。

據悉，該疫苗由阿斯利康與牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）共同研發，目前正進行第3階段試驗，此前在初期試驗階段中，已顯示接種者均能有很強的免疫反應，也沒有嚴重副作用。

阿斯利康新疫苗雖仍未面世，多個國家已預先訂購。英國將是率先獲得3000萬支疫苗的國家；法國、德國、義大利及荷蘭也簽約，將獲得4億支疫苗，這4個國家雖是「團購」，但稱疫苗會供所有歐盟國家使用；美國同樣已達成協議，預留至少3億支疫苗。