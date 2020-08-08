老翁駕四輪電動車外出跌入田　人泡水中台南溪美警冒雨救人

▲84歲老翁，駕著四輪電動車外出散步，不慎跌落田中，善化警分局溪美派出所獲案馬上救援並通報救護車與家屬到場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名84歲善化區六分里東勢宅的老翁，8月7日晚上6時許晚餐後，駕著四輪電動車外出散步，未料深夜未歸，其長子發現外頭下起傾盆大雨，急忙外出找尋未獲，善化警分局溪美派出所接獲民眾報案，發現老翁人車掉落田中倒臥不起，馬上救援並通報救護車與家屬到場。

警方說，7日深夜10時38分許，善化警分局溪美派出所接獲民眾報案，在距離老翁家1公里外的大窟邊路旁田裏，有一輛電動車跌落，溪美所警員黃旭誌立即前往查處。

警方到達民眾報案現場，道路四周一遍漆黑，隱約聽到有氣無力的哀嚎聲音，黃旭誌拿起手電筒向四周田裏搜尋，果然發現倒臥在田裏的老翁及電動車，當時還下著毛毛細雨，老翁一身是泥浸泡在田中，警員黃旭誌立即通知救護車及家屬到場，且深怕老翁失溫發生意外，黃員奮不顧身踩著爛泥下到田裏先將老翁扶起。

救護車及家屬到場後，老翁堅持不上救護車，經救護員初步檢查並未受傷，現場所有人員合力將老翁扶坐輪椅及四輪電動車搬上道路，交由家屬自行帶回返家休養，其子不斷向警方道謝不致在父親節前發生撼事。

善化警分局長方國璽表示，很欣慰黃旭誌同仁發揮主動積極、為民服務精神，確保了老翁人車安全，有效防止意外發生，彼等「視民如親」及「為民服務」之精神值得學習。

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