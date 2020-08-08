沈富雄批彰化萬人篩檢新冠抗體「設計錯誤」：不會有結論

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台大公衛學院6月與彰化衛生局合作，對萬人新冠肺炎血清抗體進行檢測，以釐清疫情在社區感染情況，當作未來擬定防疫策略的參考，結果預計8月24日出爐。對此，前立委沈富雄7日表示，整個篩選的設計是錯誤的，所以不會有結論。

沈富雄參加節目錄影時，先針對近期陸續出現曾入境台灣的外籍人士確診，但尚未確認感染源，導致指揮中心再祭出8大場所戴口罩禁令一事發表評論，並將砲口對向衛福部長陳時中。他表示，「清明、端午都沒有疫情，那不是很乾淨嗎，現在就是多了5個出國以後確診，而且你又怪人家偽陽、弱陽」。

沈富雄批評，「陳時中為什麼就拼命怪別人？就說我們很乾淨，那我們很乾淨，你為什麼又忽然之間又緊了，又要大家待口罩了呢？你到底乾淨，就不要又回到原先那麼緊，如果你要回去弄緊，你就是裡頭很髒，你沒有信心」。

接下來，沈富雄提到，「我們的希望就在8月底，那個在彰化的1萬人的篩選抗體」。他指出，不用期待，「我已經算出來了」，到了8月底，1萬個人通通篩完以後，會沒有結論，「它整個篩選的設計是錯誤的，所以不會有結論，但是我告訴大家，台灣很乾淨」。

而節目主持人趙少康聽完後，總結表示，這個就是像極了愛情，因為愛情裡容不下一粒沙子，台灣則是容不下一例確診。