桃園大媽遭公車拒載　竟踹警「搶奪配槍」堅持不戴口罩上車

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市簡姓婦人23日晚間9點多欲搭公車返家，卻不配合戴口罩。司機多次勸阻無果，當下表明拒載，怎料婦人大鬧不肯下車，只好報警處理。警方到場後，試圖將人帶下車，但婦人大吼大叫，不僅用腳踹員警，還企圖奪取配槍，最後被帶回派出所保護管束。

據悉，簡婦年約60多歲，當時在桃園火車站等車，準備搭乘5063路線公車，但只戴遮陽帽、未戴口罩，被司機勸阻。婦人一聽，立刻拿布遮住口鼻，想充當口罩，但還是被拒絕，當場氣得飆罵司機、乘客，引發路邊民眾圍觀。

▲婦人雙腳偷踹警員。（圖／東森新聞）

▲婦人不甘被壓制，想趁機奪槍。（圖／東森新聞）

目擊者吳小姐表示，公車司機有跟婦人說「妳這個口罩不行」，然後請她下車，但婦人就是擋在那邊一直罵，影響到很多乘客，「兩位警察上去勸離，也是沒有辦法，才會強制把她壓下來，但她就是不想下來，一直反抗，後來就是有去觸碰到警察的槍。」

桃園客運主任簡誌良證實，當時婦人要搭乘5063路線公車，乘車時未配戴口罩，多次溝通沒有結果，所以請警方協助規勸。員警到場後，見簡婦情緒失控，將人強制帶回派出所，待冷靜後通知家屬帶回。

▲婦人未戴口罩，遭司機拒載。（圖／東森新聞）

▲桃園客運主任簡誌良證實此事。（圖／東森新聞）

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