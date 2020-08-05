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口罩「鼻樑條有長有短」隱藏功能曝　醫材商：這款隔絕效果好！網長知識

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▲▼口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲鼻樑條隱藏功能曝光！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕疫情二度爆發，不少民眾開始狂囤口罩！不過除了顏色、造型、品牌各有所愛外，相信大家比較少注意「鼻樑條」的真正功能，一名販售醫材的男網友透露，其實它的長短會影響與外界隔絕的效果，也就是說越長，越能貼合臉部。文章曝光後，網友狂讚「長知識了！」

一名醫材商在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》分享口罩「鼻樑條」的隱藏細節，他解釋，各家長短不一，背後與成本有很大關聯，「相比其他醫材、藥品，口罩是毛利很低的東西，衛福部沒有規定鼻樑條要多長，因此（廠商）能做越短就越省成本。」

請繼續往下閱讀...

原PO實際拿出3家口罩做比較，分別是12cm、11cm、9cm，其實鼻樑條越長，阻隔防禦力越好。他解釋「越長越能適應各種臉型，如果你鼻樑跟韓國歐巴一樣高挺，或者臉很扁平／很立體，就能調整鼻樑條讓他完全貼合臉部，達到密閉的隔絕效果」，至於最短的第三款來說，「大概只能剛好蓋到鼻翼兩旁而已！」

實用文曝光後，底下網友狂讚長知識了，「很喜歡這樣子的分享與討論，對大家是有實際幫助的，希望社團裡能多點這樣的文，而不是一天到晚吵換口罩跟排口罩的事情」、「馬上把手邊口罩鼻樑條量一回，驚訝的是，XX的鼻樑條才9公分」、「有發現這個問題，而且疫情過後很多廠商的鼻樑條做工都不大好，可能趕出貨，還是節省成本的關係」、「看國外報紙有注意到，老外口罩鼻樑條是與口罩長度一樣長的，台灣則是重點中心部位」。

▲▼口罩「鼻樑條」長短有影響嗎？（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社）

▲網友熱議！（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社）

不過有網友反駁，「其實成本問題早就反應在售價上了，壓條的長短絕不是單一成本考量，而是針對銷售市場而定，如有銷歐美市場壓條一定會做的比較長，以東方人臉型不要短於9公分都有包覆的效果」、「沒有，鼻樑線長短不會省多少錢，主要是鼻樑線頭尾刺到顴骨不舒服而已」。

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