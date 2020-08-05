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高中帥男孩2年變甜美女大生　萬人目睹震撼「好兄弟變女神」

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▲▼高中帥男孩2年變甜美女大生　萬人目睹震撼「好兄弟變女神」。（圖／翻攝自推特／xx20xx0）

▲日本女網友分享對比照，意外在推特掀起熱烈討論。（圖／翻攝自推特／xx20xx0）

網搜小組／柯沛辰報導

女大十八變！日本一名女網友26日在推特貼出自己高二、大一的對比照，可見她原先像一名小男孩，但經過獨一無二的18歲，她不僅打扮改變，連氣質也換了一個人，搖身一變成為氣質女大生，讓許多網友超震驚，還有人直呼「像是身邊好兄弟突然變成女神」。

推特女網友@xx20xx0貼出兩張照片，第一張是在17歲拍攝，那時她頂著颯爽的黑色短髮，不僅皮膚黝黑，搭上簡便的T恤，氣質相當中性，猶如一名愛好運動的少年。

另一張照片則是她19歲，已經上大學，間隔前一張照片僅有2年，但衣著打扮已經天差地遠。這時的她留有一頭棕色的亮麗秀髮，穿起性感的黑色蕾絲上衣，除了懂得化妝，還戴上了耳環，與先前簡直判若兩人。

許多網友看完紛紛留言，「從英俊變成美麗」、「我到底看了什麼」、「臉原本就很可愛了，現在更可愛」、「以前真的好像男生，會認錯」、「2年前的好兄弟，如今變成女神，要追求嗎？」

截至8月5日發稿時間，已有3.2萬人按讚、超過2700次分享。對此，原PO也坦言，確實2年前常被誤認成男生，現在能有這麼大的變化，是她從未想過的。

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