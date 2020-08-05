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動物糞肥再利用！　新北市推「小型生物發酵機」免費供小農使用

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▲動物之家人員自製動物糞肥。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

▲動物之家人員自製動物糞肥。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

實習記者高琳景／綜合報導

為鼓勵新北市小農種植農作物及提倡環保概念，新北市政府於今年8月在新店動物之家添購「小型生物發酵機」試辦收容動物糞肥再利用，利用免堆科技將狗糞轉為肥料，減少環境汙染，同時免費提供新北市小農種植農作物使用，提倡環保觀念。

新店動物之家駐區獸醫莊子昇表示，動物之家每天會清掃動物糞便2次，其中會將固態糞便丟棄，剩下則會排入化糞池處理，藉由「小型生物發酵機」投入固態的動物糞便、菌粉及墊料，進行乾燥殺菌及發酵處理後，製成有機肥料，讓動物之家廢棄糞便也能資源再生變成黃金環保再利用。

請繼續往下閱讀...

新北市內8所公立動物之家，自104年3月1日起宣布「零安樂零棄養」政策起，同時也推動各項配套措施，包含全面提高收容所品質，每年編列預算改善動物之家軟、硬體設施，並添購各項設備改善收容環境，逐步改善動物異味情形，並於每日加強水溝清淤作業，定期清理化糞池避免異味。

動保處表示，新北市政府積極推廣認養，也持續改善收容品質，同時結合環保趨勢將動物糞肥發酵再利用製成有機肥料免費提供小農使用，幫助小農的同時也讓動物之家的犬貓增加曝光度，為這些毛小孩找到下一個家。

▼免費糞肥供小農使用。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

▲免費糞肥供小農使用。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）
 

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