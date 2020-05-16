「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

▲▼甲仙潘家小農送芭樂給醫檢師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情至今造成許多台灣民眾的憂慮，不過還好有醫護人員守住第一線，所以這讓曾經在八八風災，受到醫療團隊照顧的高雄甲仙區潘家小農一直感念在心。所以一直想要透過朋友對第一線醫務人員加油打氣，送上自家摘種的芭樂，不過受到疫情而影響收入的他們，都被朋友勸說：「這麼辛苦的種，你就留著自己賣就好」 、「不用啦…還是我來幫你開團購」，但潘家小農還是堅持要把愛心芭樂送給醫護人員，終於在13日完成心願。

13 日的上午，潘家小農這份回饋醫護的愛心得以解鎖，天色未亮便起床，整理好約 300 台斤的愛心芭樂，全家人自行開著小貨車在高雄市醫事檢驗師公會賴信亨理事長的陪同下，將愛心分送到號稱為新冠肺炎病毒拆彈部隊的醫事檢驗師手上，收到這份禮物的醫生表示，真的很感動也很感謝小農的愛心回饋，這雖然不是企業的防疫物資，也不是餐廳的醫護專案，但卻是鼓動人心的防疫聖品，另外其他醫檢師們知道是來自小農的大愛，都非常的感動。

▲▼甲仙潘家小農送芭樂給醫檢師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼甲仙潘家小農送芭樂給醫檢師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

醫事檢驗師公會賴信亨理事長也表示，自己在 921 期間，也曾經放下手邊的工作以及懷孕的妻子，自行前往台中東勢災區服務，所以很能夠體會潘家小農想要回饋醫護的心。所以幫這個忙也只是讓愛有著落，畢竟現在疫情期間，還需要讓社會充滿更多的正能量，讓大家知道，原來愛可以放很大。

▲▼甲仙潘家小農送芭樂給醫檢師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）