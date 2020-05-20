新冠疫情激發「農產宅經濟」 花蓮宅配業者回饋小農優惠方案

▲▼目前花蓮盛産的大西瓜，縣府透過銷售平台報導品牌故事及訂購資訊，協助小農產品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到新冠肺炎疫情影響，農產宅經濟商機大增，疫情期間花蓮米還出現搶購熱潮，但農產品利潤低，農產品宅配運費成本佔產售價比例甚高，影響農民收益，日前在前行政院長張善政牽線下，縣府邀請縣內四大宅配業者與保證責任花東農產加工運銷合作社共同協調運費及運輸包裝事宜，宅配業者已陸續提出回饋農友優惠方案。

以花蓮大西瓜銷售為例，西瓜以盤商收購為大宗，農友利潤較低，縣府鼓勵農友積極拓展電商行銷、打造品牌等，希望能夠逐年增加瓜農自產自銷比例，讓農民們的汗水能有等值的收益，針對農民西瓜自產自銷宅配運費，縣府已向行政院農業委員會農糧署爭取新冠肺炎振興獎勵-西瓜宅配運費補助計畫，在尚未獲得核定前，花蓮縣政府特別感謝四大宅配業者統一黑貓宅急便、新竹貨運、大榮貨運、宅配通基於社會回饋，優先提出給予花蓮農民降低農產品宅配、金流、包裝費用的優惠方案。

農業處長羅文龍表示，民眾可上網搜尋花蓮小農自產自銷產品，以實際購買行動支持花蓮小農，另為幫助消費者安心又輕鬆購買真正的花蓮優質白米、蔬果、漁產及當季特色農產，花蓮縣政府也特別推薦「花蓮經典農產宅配網」及「花蓮鮮送」平台，「花蓮經典農產宅配網」一次網羅花蓮農漁會網路商城產品，而「花蓮鮮送」目前已報導花蓮大西瓜自有品牌故事及訂購資訊，未來也將陸續協助小農產品報導行銷，期待發揮農產宅經濟效益，增進農民自產自銷收益。

花蓮小農若有宅配包裝及運費優惠等需求，可直接與保證責任花東農產加工運銷合作社盧紀燁理事主席聯繫（電話03-8653898、LINE ID:eggo），以取得農產品宅配優惠方案。

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