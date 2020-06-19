直擊有機黑木耳農場　「素中之王」是這樣種出來的！

▲ETtoday帶你直擊黑木耳有機農場，看看「素中之王」是怎麼種的！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

黑木耳的營養價值相當豐富，不但有膠質、鈣質、鐵質以及維生素D等，還富含膳食纖維，能夠當腸道的清道夫，所以被譽為「素中之王」！這麼厲害的食物是如何種植而成的呢？跟著ETtoday記者前往台中霧峰一探究竟。



▲黑木耳營養價值豐富，又被稱為「素中之王」。（圖／記者吳杰澄攝）

戴上口罩、防塵帽，再噴噴酒精、踩踩次氯酸水，這不是防疫教學，而是參觀恆溫養菌庫前的必備步驟。「我們栽種的是有機木耳，不能噴灑農藥，所以每個人進去前都要先消毒！」新茂生技農場老闆楊忠憬表示，養菌庫堪稱黑木耳育嬰房，培育好的菌種植入太空包後，要在溫度22度上下、相對濕度80%的環境中住上約45天，這段期間是成敗一大關鍵，因為「菌絲養得好，長出來的木耳就會比較壯」，所以得避免人體帶有蟲害或是其他不好的物質污染產區。



▲「恆溫養菌庫」是培養菌絲的地方，堪稱黑木耳育嬰房。（圖／記者吳杰澄攝）

等菌絲吃飽吃滿、太空包內的木屑由黑轉白，就能搬到常溫栽培室，小木耳大概在1個禮拜後會冒出頭。楊忠憬說，傳統黑木耳只有在冬季才能種植，以3~4月為產季，不過新茂生技農場採用電腦控溫、控濕，還會自動澆水，不但一年四季都可以生長，更省下了時間與人力成本。



▲新茂生技農場採用電腦控溫、控濕，讓黑木耳一年四季都可以生長。（圖／記者吳杰澄攝）

「看到木耳邊緣捲起來，代表它已經熟了，我們採收的時候，要摸在蒂頭的最底部，摸，它就掉下來了！」楊忠憬告訴我們，太空包從養菌庫移入常溫栽培室約30天後，就可以準備收成了，不過採收之前得先戴上手套保持乾淨，避免黑木耳的切口被感染；而剛採收的黑木耳，彈力十足新鮮看得見，不過滿滿一籃有大有小，所以得再進行剪頭、分級作業。



▲黑木耳的邊緣捲起來，代表已經成熟。（圖／記者吳杰澄攝）

「蒂頭剪掉之後，再把小的分出來！」顛覆大家認為黑木耳越大越好的印象，楊忠憬說現在的年輕消費者反而偏好一口小木耳，因為免切、好清洗、方便料理，讓忙碌的上班族吃起來更容易！另外，他也提醒挑選木耳從「顏色」下手，因為自然生長的有機木耳，厚薄和顏色都會受到溫度影響而有所不同，一般來說冬天較厚、顏色也較深，所以看到黑木耳顏色均一、又黑又亮，小心是不肖業者添加著色劑。



▲一口小木耳，免切、好清洗、方便料理，深受消費者喜愛。（圖／記者吳杰澄攝）

完成剪頭、分級，再經過清洗，黑木耳馬上進入包裝階段。「我們今天包裝完之後，馬上就會配送出去，然後隔天一早就會送達全聯！」楊忠憬說自家種的有機木耳都是當日採收、當日包裝，24小時內就會上架，讓消費者在全聯就能買到像在自己家種的木耳一樣口感Q脆，新不新鮮一口就吃得出來！



▲新茂生技農場的有機木耳都是當日採收、包裝，24小時內就會上架。（圖／記者吳杰澄攝）

為了將最新鮮天然的食材送到消費者的餐桌上，並打破一般民眾對於「有機」就是「貴」的迷思，楊忠憬從種植菇類轉種有機木耳，主打平民價格，也因為跟全聯小農合作，多了一個發揮的平台，才能讓更多人知道，原來有機可以「高貴不貴」！而他把黑木耳當成孩子一般照料的心意，更讓人吃進嘴裡，暖在心裡。今天你想吃什麼？不如來份黑木耳吧！