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協調會不明人士滲入蒐證！雲林離岸風力發電廠施工至今爭議不斷

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▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司進行協調會，竟發生四名不明人士滲入，自稱漁民卻持手機向現場民眾一一拍照及錄影蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海區域，將於沿海區域架設80座大型離岸風機。達德能源wpd允能雲林離岸風場，工程目前已進入施工階段，但目前因居民要求比照德國規定，距離民宅1500公尺以上才能設置風力發電與施工時造成漁民捕魚漁場與漁具遭破壞，數次引發民眾陳抗。

雲林離岸風力發電廠興建計畫2018年3月28日於環評大會通過，同年4月30日經濟部離岸遴選結果公布，其中達德能源集團在雲林外海之案場分別於「2020年完工併聯」取得360MW(百萬瓦)核配容量以及「2021年至2025年完工併聯」取得剩餘348MW之容量配額，總裝置容量達708MW總裝置容量達708MW，再加上未來雲林「台西綠能專區」一案，可為2025非核家園貢獻出1.3GW(十億瓦)之裝置容量。

今年3月13日約30多位村民前往雲林縣議會，建請縣府盡快訂定頒布「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」；並陳情中央經濟部能源局等相關單位，比照德國規定，距離民宅1500公尺以上才能設置風力發電設施。並指出，低頻干擾、轉動與風切轟轟噪音聲、高壓電輻射等，對居民健康安全將造成危害。

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，達德能源當時表示，為確保風場周邊養殖權益，達德能源多次邀集專家學者針對風場對養殖漁業影響進行實證研究。然若因風場運作而導致漁獲減損，達德能源亦願意合理承擔、補償漁民損失。

數月後，7月10日漁民表示施工單位不僅破壞海底與沿岸生態，更破壞漁民置放魚港的生財工具，居民漁民總共約200人齊聚雲林縣府陳情，巧遇能源局長游振偉洽同時到訪縣府，亦站出來接受民眾陳情，陳情民眾一度激動大喊「必須立即停工」，也有漁民差點跪下立即被拉起。經縣長打圓場，同意7月15日前展開協商，這場陳情會才平和落幕。

協調尚未有結果，7月27日更發生海上雙方數度對峙事件，漁民表示，達德的開發計畫與施工方式對當地漁業以及生態傷害太大，漁民難以接受，漁民船隊與達德施工船在海上兩方對峙數小時，海巡署船隻則居間戒備，雙方最後在晚間7點後各自返岸，達德能源工程船也暫停施工2日。

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲漁民出示於會場內拍到可疑人士舉手機側錄協調會對話內容的照片。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會，竟發生會中有四名不明人士滲入，自稱漁民卻持手機向現場民眾一一拍照及錄影蒐證，形跡可疑被警方請出會場，多虧警員機警查覺有異，搜出其中一人藏於沙發夾縫的管制刀械，帶回警局偵辦並依《槍砲彈藥刀械管理法》移送雲林地檢署法辦。

雲林縣議員蔡孟真提到，曾聞能源公司於其他縣市遭黑道冒假漁民恐嚇，沒想到在雲林竟也出現不明人士列席蒐證；縣議員王又民及雲林縣議會副議長蘇俊豪均表示，未來除希望明確徹查參與人員之外，呼籲警方深入追查，以免有人借端生事。

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲混入協調會形跡可疑男子被警方查覺有異，搜出其藏於沙發夾縫的管制刀械，帶回警局偵辦並移送雲林地檢署法辦。（圖／記者蔡佩旻攝
 


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