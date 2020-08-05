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快訊／黎巴嫩首都爆炸破100死4000傷！　3間醫院慘被炸毀

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記者詹雅婷／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，根據最新消息，此次爆炸事件的死亡人數現已突破100人，傷者突破4000人。另據半島電視台報導，貝魯特至少有3間醫院受到衝擊被完全摧毀。

路透社與當地媒體LBCI電視台引述安全服務部門說法指出，有人為了「防止竊盜」，想要填補倉庫牆壁上的洞，因此在華氏溫度105度（大約攝氏40.5度）的高溫之下進行焊接工作，火花卻引爆另外一間倉庫內超過2700噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。

▲▼ 黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

美聯社引述黎巴嫩紅十字會官員克塔納（George Kettaneh）說法指出，爆炸事件造成至少100人喪命，有4000多人受傷，且傷亡人數可能還會持續增加，目前紅十字會正在與衛生部進行協調，提升太平間運載量，因為醫院現已湧入大量傷者，不堪負荷。

貝魯特護士協會主席多密特（Mirna Doumit）指出，貝魯特市內有3間醫院受到爆炸衝擊，慘被「完全摧毀」，已經知道至少有3名護士喪命，「所以我們不得不將這些醫院的病人轉移至其他醫院，另外還有2間醫院是處於部分摧毀狀態，這是一場災難，對已經受創的醫療體系是一個巨大打擊……我無法用言語來形容這裡所發生的事情，我們就好像身處一部恐怖電影之中。」

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