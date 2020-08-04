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怕有下一個唐娟？美國擬驅逐三千名「解放軍校背景」陸研究生

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▲▼ 。（圖／翻攝自BBC）

▲留美的中國學生。（示意圖／翻攝自BBC）

記者謝欣辰／綜合報導

美國早前逮捕一個名為唐娟的中國籍研究員，她涉嫌在申請簽證時隱瞞自己與中國解放軍的關係，其後進入美國大學工作。美國政界因此接連發出信號，將進一步限制中國留學生在美國高校的學術範圍。有匿名官員指稱，美國政府正計劃取消逾3000名有中國軍隊院校背景的研究生和研究員的簽證。

據《紐約時報》報導，一位不具名的美國官員表示，美國政府正考慮取消某些研究生級別的中國學生簽證，這些學生大多畢業自「與中國軍方有直接聯繫」的院校。據官方估計，如果政策落實，受影響人數約3000人。中國是在美國際留學生的第一來源國，目前約有36萬名中國留學生在美國就讀。儘管可能受影響學生數目只佔總數的約1%，該政策將史無前例地驅逐一批中國留學生。

美方官員認為，中國政府的情報人員常年利用美國學生簽證從事諜報工作、盜竊知識產權，美國急需填補這一漏洞。但美方並未公布受影響學校的名單。中國解放軍有40多所高等院校，包括位於北京的中國人民解放軍國防大學、位於長沙的中國人民解放軍國防科技大學，都是中央軍委直屬院校。

另有7所高校直屬中國工業和信息化部，俗稱「國防七子」，被認為與軍方有密切聯繫。其中包括北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學與南京理工大學。

《紐約時報》的報導引述美國官員指出，目前沒有證據證明，那些學生在美國從事了任何不法行為，但美方主要擔憂他們畢業的中國本科院校，以及他們曾接受諜報訓練。

中美兩國在科技、貿易、新冠疫情輿論等領域展開了以牙還牙的交鋒，近期熱門App抖音《TikTok》也加入戰局。若上述政策落實，或將中美緊張對峙拓展至教育領域。

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