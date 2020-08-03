美軍機7月67架次赴南海偵查　頻率較5月翻倍

▲南海主權爭端不斷，成為中美角力的戰場之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中美南海局勢越發緊張！隨中共解放軍南部戰區預計在本月，於南海舉行大規模演習，北大海洋研究院「南海戰略態勢感知」計畫平台1日發布數據指稱，美軍7月總計出動了67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動，頻率幾乎是5月的兩倍。

該平台由北京大學海洋研究院成立，頻頻發布美國軍機、軍艦動向引發關注。據該平台統計，7月美軍出動赴南海偵查的67架次大型偵察機，型號涵蓋美海軍的P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機和MQ-4C無人偵察機；美空軍的RC-135系列電子偵察機、E-8C戰場指揮與監視機及E-3B空中預警機。

▲美國軍機7月赴南海偵查情況。（圖／取自南海戰略態勢感知計畫SCSPI微博，下同）

「南海戰略態勢感知」直指，美軍偵查機出動架次較5月的35次，以及6月的49次增加明顯，幾乎是5月的兩倍。且除了活動頻率顯著增加外，其活動的烈度也有大幅增強；另圖片顯示，解放軍7月於西沙群島附近軍演時，美軍偵察機活動頻率也有所提高。

統計顯示，7月多達13架次的美軍偵察機在非常規時間（晚8時至早6時）緊急升空，對南海實施偵察，另外，累計9架次進入中國領海基線以外70海哩範圍內活動，6架次進入60海哩而最近一次，距離中國領海基線僅40多海哩。

該平台直言，相比以前，美空軍在南海的分量的加重尤其明顯，方式從「防範式」偵察轉向「對抗式」偵察，戰場建設意味愈濃。與此同時，美軍抵近偵查越來越帶有政治和軍事施壓的目的，因為美軍即便是要蒐集中國的情報，也不需要保持如此高的偵查頻率、抵近到如此近的距離。





▲解放軍西沙軍演期間，美軍偵察機活動情況。（圖／取自南海戰略態勢感知計畫SCSPI微博）

南海戰略態勢感知計畫平台稱，「未來，美軍大型偵察機在南海特別是中國近岸的活動還將繼續加強，這必將直接推高中美軍事摩擦的風險。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以