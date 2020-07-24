美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

▲美國聯邦調查局（FBI）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部今天說，聯邦調查局已在全美逾25個城市約談涉嫌隱藏中國人民解放軍背景的簽證持有人。專家形容這是美中建交40多年以來，已知最大規模打擊中國竊取美國智財行動。

根據美國司法部聲明，助理司法部長德梅斯（John Demers）說：「這些中國人民解放軍成員申請研究簽證時，卻隱瞞他們與中國人民解放軍的真實從屬關係。這是中國共產黨占我們開放社會的便宜，並利用學術機構計畫的另一部分。」

司法部今天也宣布，起訴4名隱匿與人民解放軍關係的中國研究員，其中一人因躲避在中國駐舊金山總領事館暫未遭到逮捕。

●40年來最大規模 打擊中國竊智慧財產權情事

美國國務院要求中國駐休士頓總領事館在24日前關閉。川普政府進一步指控中國利用間諜活動竊取美國科技、軍事和其他領域技術，中方策略目的是取代美國在全球財經和軍力上領先地位。北京當局否認相關指控。

路透社報導，美國司法部今天又發出上述聲明，恐讓美中緊張持續升溫。中國軍事問題專家毛文杰（James Mulvenon）和其他分析家認為，美方動作頻頻，為美中1979年建交以來，已知最大規模打擊中國竊取美國智財行動。

●起訴4名中國研究員 控隱匿與解放軍關係

法新社報導，3名研究員宋琛（Song Chen，音譯）、王新（Wang Xin，音譯）和唐娟（Tang Juan，音譯）近幾週在加州被控簽證詐欺，他們先前都在加州知名大學從事科學和醫學研究。

美國聯邦調查局（FBI）表示，宋琛和王新仍遭羈押，唐娟則躲在中國駐舊金山總領事館內以防被捕。

在印第安納大學專攻人工智慧的研究生趙凱凱（Zhao Kaikai，音譯）上週在印第安納州遭到逮捕。根據官員說法和法院文件，他們在申請簽證時都說謊，隱匿他們與中國人民解放軍和中國共產黨的關係。

簽證詐欺最重可處10年有期徒刑及25萬美元（約新台幣740萬元）罰款。