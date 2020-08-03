陸對美聚苯醚立案「反傾銷調查」　貿易戰火重燃　

▲中美貿易戰持續不斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳政錄／綜合報導

在近日中美南海爭端不斷、TikTok資安爭議的背景下，雙方貿易戰煙硝再起。據大陸商務部網站3日公告，將對原產於美國的進口聚苯醚進行反傾銷立案調查。調查過程中，美方向中方出口該產品的企業，須證明自己未涉及不法傾銷規定，如若調查成案，中方可向美國進口產品加徵高額稅率。

大陸商務部透過2020年第31號公告表示，決定自即日起，對原產於美國的進口聚苯醚進行反傾銷立案調查。該產品英文名稱：Polyphenylene ether，又稱Polyphenylene Oxide，簡稱PPE或PPO。

▲中國對美國進口的聚苯醚立案進行反傾銷調查。（圖／達志影像／美聯社）

公告稱，本次調查通常應在2021年8月3日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月3日。

聚苯醚（polyphenylene ether，PPE）也稱為聚氧二甲苯（polyphenylene oxide，PPO），是一種高溫的熱塑性塑料，可用在需要耐熱，有尺寸穩定性及準確性需求的結構件、電子零件或汽車設備等；市場上通用的主要為改性的聚苯醚（Modified Polyphenylene Oxide），簡稱MPPO，或者MPPE（Modified Polypheylene ether）。

綜合陸媒報導，2015年到2019年，中國大陸MPPO年用量在16萬噸以上，大部分仰賴進口，主要生產商為美國GE公司，佔世界產量的8成。

針對中美經貿議題，香港《南華早報》日前曾引述消息人士稱，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴，有望在8月會晤，評估雙方1月15日簽署的中美第一階段貿易協議實際情況；但對於第二階段磋商，美國總統川普7月時坦言，雙方關係因新冠肺炎疫情受損，目前不考慮第二階段協議。

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