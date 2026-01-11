「移動神主牌」從眼前過員警沒取締　龍潭分局曝原因

記者楊熾興／桃園報導

桃園龍潭一部電動代步車公然在道路上內線轉彎，被網友諷刺是「移動神主牌」，不但擋住其他車輛，誇張的是經過路口時，一旁有指揮交通警員卻未攔查，引發熱議；桃園市警局龍通潭分局交通組對此說明，當時附近有火警發生，本分局員警於路口警戒疏散民眾並維持交通秩序，未能及時攔停告發，對於違規民眾將通知到案，依違反道交條例罰款500元。

▲一部電動代步車公然在道路上內線轉彎，宛若移動神主牌。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼一旁有指揮交通警員卻未攔查，引發網友熱議。（圖／翻攝爆料公社）

爆料公社有民眾PO文，一部包廂式電動代步車公然行駛桃園市龍潭區中正路，並「霸佔」內線車道左轉北龍路口，阻擋後方許多車輛，恰巧當時發生火警，有員警在路口指揮交通，對於對該電動代步車的違規行為卻未予制止，影片曝光後引發熱議。

網友不滿指出「電動代步車依規定不得行駛於車道」、「竟然還打方向燈，以為自己是汽車嗎？」、「看到閃遠點，撞到賠不完」；據當地居民指出，車主是當地刮刮樂業者，該電動代步車造價不便宜，至少要價10幾萬元。

對此，龍潭分局表示，有網傳影片，係1月8日晚間發生於龍潭區中正路北龍路口。檢視影片內容，該民眾違規行為，涉違反道路交通管理處罰條例第78條行人管制規定，可處新台幣500元罰鍰。另查本案發生時附近有火警發生，本分局員警於路口警戒疏散民眾並維持交通秩序，未能及時攔停告發，後續將通知其到案說明，並加強該類違規取締，以維護交通安全。