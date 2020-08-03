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8月奪東沙島演習獲陸國防大學教授證實！張競曝「解放軍紀律問題」：保密0分

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東沙島服役十年　張順發上兵守護國土

▲東沙島。（圖／翻攝軍聞社）

記者邱茀濱／綜合報導

早在今年5月間就有外媒稱，中共解放軍計劃於8月在南海舉行「奪取東沙群島」的大規模登陸演習，近日又有中國國防大學的教授出面證實此事，讓中華戰略學會研究員張競認為，由此發言顯現出，解放軍內部若不是具有嚴重紀律問題，就是毫無保密警覺，被外媒和美軍滲透掌握而毫不自覺。

事實上，今年5月時日本《共同社》就從北京發稿指出，共軍將以東沙島作為假想目標，進行登陸演練。張競對此卻認為，報導經過一再轉傳，已經整個變形失真到共軍將「攻打東沙島」，儘管國軍再三對外表示並無任何情資顯現有此可能，但也讓國軍不得不在社會輿論壓力下，派駐陸戰隊進駐東沙以便安定民心。

《共同社》的消息傳出後，美國國防部部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）在7月一場演講時也證實，美軍研判解放軍將模擬奪取台灣東沙島的大規模演習，並譴責此舉大幅增加誤判風險。

不過，張競強調，截至目前，共軍並未對外公開任何針對東沙相關演訓活動訊息，也未發佈在8月因為軍事兩棲演訓，而管制海空域之航行警告或飛航通告。

張競分析，現在又有中共國防大學李大光稱8月解放軍計劃在東沙，舉行以「奪取台灣下轄東沙群島」為目標的大規模登陸演習的言論，這是替《共同社》3個月前的報導提供背書，同時也證實埃斯珀所公佈的研判，所以可以確認《共同社》與美軍已可充份掌握共軍演習規劃狀況，「可見共軍保密防護零分，虛實被人看光光」。

張競認為，還有另一種可能是李大光教授不過是道聽塗說，照抄媒體報導就當個真事來說，忘記本身具有敏感軍職身份，就公開在外胡言亂語人云亦云。

張競指出，「要真是如此，就可證明解放軍確實存在紀律問題，軍職人員撰述稿件對外發言，未經嚴密審查就隨便刊出，在官方未宣佈演訓消息前就對外披露訊息。軍隊若是此種保密水準，將來必定要在戰場猛吃敗仗！」

此外，張競還認為，儘管國內不免有政治人物會堅稱李大光可能是被上級安排，透過《紫荊》雜誌「授權發佈」東沙演訓消息，但是刻意跑到東沙去演練奪取東沙，把各項底牌掀給我方在東沙守軍看個夠，這種荒誕方式實在讓人啼笑皆非，「假若解放軍國防大學教授只有這種水準，這個院校所頒授學位恐怕一文錢都不值。」

最後他強調，從現在開始至8月底，大家可以觀察共軍是否會舉行上述的登陸演習，以便確認李大光所說的究竟是道聽塗說照抄媒體，抑或是內線消息授權發佈。

但張競對此卻認為，解放軍的演訓規劃案，若真是5月就被外媒報導戳破走光，到8月還不會有所調整，反而吃下秤砣鐵了心，硬著頭皮來證實《共同社》未卜先知消息精準，「那麼共軍高層腦袋僵化必須相當打鐵才行」。

▲▼解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

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