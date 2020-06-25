華為、海康上榜！美國防部官員證實：已將「解放軍關係企業名單」 送交國會

▲中國科技巨擘華為被美國防部列入「黑名單」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透社24日揭露，川普政府已經列出一份由解放軍所有，或是控制的中企名單，其中包括這2年成為焦點的通訊設備廠華為，還有監視錄影設備供應商海康威視。該名單的建立，為美國對中新一輪的制裁提供根據。

美國國防部一名不具名的知情官員向路透社證實該名單的真實性，並表示已經送交參議院。這份名單詳列具有解放軍背景，或被解放軍控制的名單，約有20家中企上榜，除了海康威視、華為，還有中國移動通信集團公司（中國移動），以及中國電信集團、中國航空工業集團。

▲中國監視器廠牌海康威視（Hikvision）也上榜。（圖／達志影像／美聯社）

這項由國防部起草的名單，是援引1999年度的《國防授權法》，將具中國解放軍背景及關係，且在美國境內活動的中企列名成冊，包括商業服務、工廠、生產及出口等範圍的中企。

國防部的名單本身不會啟動制裁，但《國防授權法》規定，美國總統有權利根據此項名單展開制裁，包括凍結對象在美所有資產。

美中對抗事態近年升級，甚至已出現「冷戰2.0」的說法，而國防部此份名單是在共和與民主兩黨的敦促下列出的，再次透露出華盛頓與北京在科技、貿易及外交政策上的緊張。