攻堅畫面曝！高雄工程包商遭擄　警斧頭破門驚見他被綁椅上…4綁匪臉綠遭逮

記者洪正達／高雄報導

高雄一名洪姓男子因積欠2000萬債務，7月初遭債主教唆4名男子從高鐵停車場擄走，並載往南投山區囚禁、凌虐、逼債。警方獲報後循線逮人，而事後攻堅畫面曝光，畫面中，警方不斷用斧頭破門，隨後進到洪男遭囚禁的小木屋內，孰料卻見到洪男遭綑綁在椅上，而林嫌及其他同夥見狀不知所措，最終狼狽遭逮。

▲高雄擄人案，警方攻堅斧頭破門逮人。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，洪男數年前因工程承包案與下游廠商林男有2000萬的債務糾紛，但林男多次索討無果，竟教唆另位林男（35歲）與黃男(20歲)、江男(29歲)、張男(19歲)等3名男子幫忙討債，直到7月8日待洪男下高鐵準備到停車場取車時，強行將他擄走，並載往南投一處小木屋內囚禁、凌虐，逼債。

▲4名犯嫌一見警方入內，一臉不知所措最終狼狽遭逮。（圖／記者洪正達翻攝）

洪男遭擄過程中，手機遺落在現場，被路人撿走後交給警方。事後洪男家屬發現洪男徹夜未歸，撥打電話後，竟是警方接起，而警方立刻調閱高鐵周邊監視器畫面，才發現洪男遭擄走，遂立刻組成專案小組追查。

警方調查後掌握，犯嫌行蹤，遂立刻展開攻堅，過程中犯嫌將一度將小木屋的門深鎖，警方遂拿出斧頭破門，一進到屋內後，就見到洪男遭綑綁在椅上，而幾名犯嫌一臉不知所措，最終狼狽遭逮。

▲警方起獲模擬槍1枝、裝飾彈2顆、膠帶3捆、新台幣30萬、涉案車輛、以及債權協議書等贓證物。（圖／記者洪正達翻攝）

警方事後查獲作案模擬槍1枝、裝飾彈2顆、膠帶3捆、新台幣30萬、涉案車輛、以及債權協議書等贓證物，隨後也將犯嫌押返高雄偵訊，訊後依妨害自由、傷害、妨害秘密、偽造文書等罪嫌移送法辦。

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