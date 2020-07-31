交往多年不被接受…台北女忍痛分手IG留情話！男友心碎走絕路　她挨無緣公婆告

▲女子與交往多年男友分手，但對方想不開輕生，對方父母卻指控她不好好安慰，提告涉犯加工自殺。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市男子阿宏（化名）與女友小青（化名）交往多年，但小青卻突然提出分手後不告而別，阿宏傷心欲絕，跑到花蓮海邊尋短。阿宏父母事後檢視阿宏IG，發現阿宏在分手後曾多次向小青透露心情，但小青卻不為所動，還冷嘲熱諷，認為阿宏的死是小青所造成，因此對小青提告加工自殺，但檢方最後依事證不足，處分不起訴。

檢方調查，阿宏2月間被發現陳屍花蓮海邊，而其父母面對他的離開相當難以接受。阿宏父母事後在整理其IG時，發現阿宏是因小青突然不告而別深受打擊，經常在IG上發表負面情緒的文章，而小青不但沒有安慰，還對阿宏冷嘲熱諷，甚至說出，「你乾脆了斷一切，好了…我告訴你你跳樓我也不會」等，疑似教唆阿宏尋短，才讓阿宏走上絕路，因此對小青提告涉犯加工自殺。

不過，小青到案後否認阿宏父母的指控，表示，2人會分手是因阿宏父母不接受她，最後才決定分手，而阿宏覺得相當不捨，但又不知該如何處理，於是經常在IG上吐露情緒。

檢方事後調查發現，小青在與阿宏的整個對話過程，皆是在勸導阿宏放下、想開一點，還安慰阿宏，「我愛的不是你的身體，是心」，並安慰阿宏不要為了分開而難過，檢方認為並無證據顯示小青教唆自殺，因此將小青處分不起訴。

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