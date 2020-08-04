高雄強擄「砍情敵女煞」主嫌到案！　當街爆打背後原因曝　

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營區最近不平靜，7月份一連發生三起震驚地方的社會案件，其中31日發生在曾子路的當街爆打擄人案，因為和前一天才發生的女子砍情敵案件有關，剛到案的陳姓女嫌和其男友，都被人強拉上自小客車後逃逸，高雄市警方當天下午先查獲4名嫌犯，並查扣3輛作案車輛，另外在醫院還有中都濕地分別尋獲兩名被害人，2日凌晨在另外在嫌犯藏匿的苓雅區拘捕到4名嫌犯後，最後31歲的蕭姓主嫌自知難逃法網，在兩名律師陪同下到案。

▲警方進而搜索嫌犯經查出入之茶行，查獲木棍及毒品咖啡包。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，雖然當街擄人案，當天已經尋獲兩名分別被丟包的被害人，但主嫌遲遲未到案，因此專案小組日夜追緝犯嫌，2日凌晨2點多，警方先掌握到嫌犯藏匿在苓雅區建國一路，集結警力拘捕到4名嫌犯，但當時31歲的主嫌仍還在逃，或許自知難逃法網，當天下午3點多，在兩名律師的陪同下到案。

▲警方進而搜索嫌犯經查出入之茶行，將現場人員帶回一併調查。（圖／記者黃子倩翻攝）

經了解，這件當街爆打擄人案的主嫌是31歲的蕭姓男子，本身有傷害、妨害自由的前科，他因為自己的妹妹，事發前一天和朋友在街上談判，遭對方持水果刀砍傷，心生不滿，吆喝兄弟跟他一起尋仇。而同一天下午3點多，橋頭地檢以及刑警大隊兵分多路，則到犯嫌經常出入的茶行據點展開搜索，在裡面尋獲木棍、毒品咖啡包196包，並連同在場的黃、陳兩人帶回調查，要持續追查毒品的來源。

▲警方進而搜索嫌犯經查出入之茶行，將現場人員帶回一併調查。（圖／記者黃子倩翻攝）

最近高雄左營區似乎不太平靜，8日先是發生債務糾紛、男子一下高鐵就被人載走的擄人案，30日又發生當街持刀砍殺情敵的事件、隔天上午對方人馬又來尋仇，甚至在光天化日下當街爆打擄人，讓目睹經過的民眾受到不小驚嚇。

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